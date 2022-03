Coronavirus, torna a crescere la pressione sugli ospedali: 89 ricoverati in provincia

Tornano a salire i numeri del contagio su tutto il territorio dell’azienda Usl Toscana nord ovest. Dal dal 15 al 21 marzo sono stati 13971 i nuovi positivi mentre nei sette giorni precedenti erano stati 9644. Cresce, a differenza dell’ultimo monitoraggio, anche il numero dei ricoveri in ospedale con 89 posti letto occupati negli ospedali della provincia di Lucca, 6 in terapia intensiva: nell’ultimo report erano 66, 4 in condizioni gravi.

I nuovi positivi

Nel dettaglio nella Piana di Lucca nell’ultima settimana ci sono 2166 nuovi casi positivi di cui 919 (pari al 43%) hanno meno di 35 anni e sono così divisi: Altopascio 143, Capannori 660, Lucca 1.185, Montecarlo 41, Pescaglia 27, Porcari 94, Villa Basilica 16. La scorsa settimana erano 1241. In Valle del Serchio dal 15 al 21 marzo si sono registrati 620 nuovi casi positivi di cui 251 (pari al 40%) hanno meno di 35 anni e sono così divisi: Bagni di Lucca 71, Barga 115, Borgo a Mozzano 73, Camporgiano 14, Careggine 19, Castelnuovo Garfagnana 53, Castiglione di Garfagnana 14, Coreglia Antelminelli 80, Fabbriche di Vergemoli 10, Fosciandora 10, Gallicano 26, Minucciano 32, Molazzana 11, Piazza al Serchio 27, Pieve Fosciana 16, San Romano in Garfagnana 17, Sillano Giuncugnano 8, Vagli di Sotto 7, Villa Collemandina 17. Nei sette giorni precedenti erano stati 445. Infine in Versilia i nuovi positivi sono stati 2186 di cui 841 (pari al 39%) hanno meno di 35 anni e sono così spartiti: Camaiore 423, Forte dei Marmi 55, Massarosa 266, Pietrasanta 307, Seravezza 152, Stazzema 28, Viareggio 955. La scorsa settimana erano stati 1739.

I ricoveri

A oggi (22 marzo) al San Luca ci sono 36 ricoverati, di cui 5 in terapia intensiva (la scorsa settimana erano 29 e 2), al Versilia sono 43 i posti letto occupati in area covid, 1 in terapia intensiva (la scorsa settimana erano 28 e 2) mentre all’ospedale di Barga sono 10 i ricoveri. Dunque, negli ospedali dell’Azienda Usl Toscana nord ovest i ricoveri per Covid-19 sono in totale 190 (il 15 marzo marzo erano 178) di cui 12 in terapia intensiva (lo stesso numero del 15 marzo).

Covid e scuola

Negli ultimi 7 giorni le persone in età scolastica contagiate nella Piana di Lucca sono state 488 (nido 42, materna74, elementare 146, media 78, superiore 148). In Valle del Serchio 119 (nido 11, materna 14, elementare 30, media 26, superiore 38) mentre in Versilia 515 (nido 44, materna 72, elementare 165, media110, superiore 124).

Vaccini

Stabile la percentuale delle persone vaccinate, che nella Piana di Lucca raggiunge si attesta ormai attorno all’87,7 per cento con 138421 prime dosi, 129567 seconde dosi, 113282 terze dosi e 172 quarte dosi somministrate. Dal 15 al 21 marzo sono state somministrate ai bambini 13 prime dosi e 59 seconde dosi. Stessa percentuale di persone con età superiore ai 5 anni che hanno ricevuto almeno una dose anche in Valle del Serchio con 33002 prime dosi, 30511 seconde dosi, 31221 terze dosi e 137 quarte dosi. Qui, nell’ultima settimana, sono state somministrate ai bambini 6 prime dosi e 22 seconde dosi. Infine in Versilia la percentuale di persone vaccinate è ferma all’89,4 per cento con 124815 prime dosi, 115386 seconde dosi, 99713 terze dosi e 188 quarte dosi somministrate. Dal 15 al 21 marzo sono state somministrate ai bambini 12 prime dosi e 41 seconde dosi.

L’andamento del virus e dei vaccini sul territorio aziendale

Ad oggi (22 marzo) sul territorio dell’Azienda Usl Toscana nord ovest, il totale dei guariti è di 289300 (+8663 rispetto allo scorso 15 marzo) mentre i soggetti in isolamento sono 2192 (+186 rispetto al 15 marzo). Oggi si sono registrati 3 decessi di persone residenti sul territorio dell’Azienda Usl Toscana nord ovest: 1 nell’ambito territoriale di Pisa e 2 nell’ambito di Livorno. Nei sette giorni precedenti i decessi erano stati 27: 5 nell’ambito territoriale di Massa Carrara, 1 nell’ambito di Lucca, 13 nell’ambito di Pisa, 6 nell’ambito di Livorno, 2 nell’ambito della Versilia.

Al 21 marzo 2022 le vaccinazioni effettuate sono 2801753, di cui 1043342 per prime dosi. Sono stati vaccinati 535052 donne e 508290 uomini. Per quanto riguarda le fasce d’età, la maggior parte dei vaccinati appartiene alla fascia 50-59 con 172172 vaccinati; subito dopo la fascia 40-49 con 160620 vaccinati; quindi la fascia 60-69 con 150458 vaccinati; segue la fascia di età 70-79 anni con 133310 vaccinati; poi viene la fascia 30-39 con 110779; la fascia d’età over 80 con 104376; la fascia 20-29 con 100962; la fascia 12-19 con 82272 vaccinati; ancora ultima la fascia 5-11 con 28388.