Allarme Covid, riaprono martedì gli uffici della polizia municipale di Porcari

Parziale riapertura, dopo l’allarme per il Covid, degli uffici della polizia municipale di Porcari. A comunicarlo è il sindaco Leonardo Fornaciari.

Gli uffici della polizia municipale rimarranno ancora chiusi domani (28 marzo) per eseguire una sanificazione a tutela dei lavoratori ma anche dei cittadini che per necessità verranno ricevuti alla riapertura.

L’attività dall’ufficio riprenderà martedì (29 marzo) in forma parziale, con qualche agente in presenza e altri ancora assenti per malattia.