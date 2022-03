Falsi tecnici ripuliscono le case con la scusa della perdita di gas

Sono tornati in azione, nella Piana di Lucca, i falsi tecnici del gas che con la scusa di verificare una perdita svaligiano le abitazioni con i proprietari all’interno.

E’ toccato nei giorni scorsi ad una anziana residente a Marlia, in via Ceppo di Melo: nel primo pomeriggio le si sono presentati a casa tre uomini che si sono finti tecnici e che hanno cercato di convincere la pensionata che c’era una perdita.

La donna che si trovava sola in casa li ha fatti entrare e loro hanno portato via collane e gioielli dalla camera. E’ solo uno dei nuovi episodi che sono avvenuti negli ultimi giorni nella Piana.

Ed è stato soprattutto il comune di Capannori ad essere colpito. Mercoledì è toccato ad un’altra famiglia di Lammari: il copione è lo stesso messo in atto a Marlia. E purtroppo i malviventi hanno approfittato della sola presenza in casa di un anziano.

I tentativi di truffe di questo genere si sommano alla piaga dei furti in abitazione, fenomeno per cui la frazione è sempre più spesso nel mirino. In via del Fanuccio i ladri sono stati messi in fuga dal proprietario che si è accorto che erano entrati sul retro da una finestra. Non hanno fatto in tempo a rubare niente e si sono dati alla fuga.