Scoppia un incendio nei boschi di Coreglia

Una vasta colonna di fumo e le fiamme nella boscaglia. Un rogo è scoppiato, per cause in corso di accertamento, nei boschi nella zona di via di Lucignana a Coreglia, in Valle del Serchio.

Le fiamme hanno interessato la vegetazione al di sopra della strada e fortunatamente non ci sono abitazioni limitrofe. Preoccupa tuttavia il vento che ha alimentato facilmente le fiamme.

Sul posto oltre al personale Aib anche i vigili del fuoco.