Fiamme nel bosco a Chiozza, intervengono Unione dei Comuni e vigili del fuoco

Incendio di bosco nella frazione di Chiozza del Comune di Castiglione Garfagnana. Sul posto, per spegnere le fiamme, sono intervenuti l’Unione dei Comuni della Garfagnana e la squadra boschiva dei vigili del fuoco.

Unica difficoltà è stata quella del reperimento dell’acqua per gli idranti. A segnalarla è il segretario del Conapo, Nicola Todaro: “Abbiamo trovato difficoltà a reperire l’acqua – spiega – come spesso succede, perché sulle cartine non sono mappati gli idranti presenti sul territorio. Faccio un appello ai Comuni affinché aggiornino i loro strumenti per rendere più rapide le operazioni di spegnimento degli incendi. Occorrerebbe avere almeno un idrante per ogni frazione”.