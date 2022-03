Mercoledì a Barga i funerali di Enrico Piacenza, morto venerdì nel tragico incidente sulla Lodovica

Si terranno mercoledì (30 marzo) alla chiesa di San Francesco di Barga alle 16 i funerali di Enrico Piacenza, il 66enne morto nell’incidente dello scorso venerdì (25 marzo) sulla Lodovica.

Anche nell’occasione, su richiesta della famiglia (la moglie Fiorenza, i figli Erica e Alessandro), trasparirà la passione per i motori che lo caratterizzava. Titolare di un’officina meccanica Enrico era infatti un grande appassionato di moto e con l’associazione Tordi’s Racing Team organizzava eventi, competizioni e ritrovi. In occasione delle esequie in molti si presenteranno sulle due ruote, per ‘sgassare’ in ricordo dell’amico scomparso nella maniera più tragica.

La salma sarà esposta domani (29 marzo) all’obitorio di Barga dalle 11,30 circa, mercoledì invece la funzione funebre preceduta dal rosario.