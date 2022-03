Muore a 88 anni Carla Lenzi, pioniera della radiologia all’ospedale di Lucca

L’azienda Usl Toscana nord ovest esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Carla Lenzi, 88 anni, una delle prime tecniche di radiologia dell’ospedale a Lucca.

In pensione dal 2000, Carla ha trascorso tutta la sua vita professionale all’interno del nosocomio cittadino. È stata infatti tra le fondatrici della scuola dei tecnici di radiologia nel vecchio ospedale di Lucca ed è entrata in servizio negli anni Sessanta. Il suo primo direttore di struttura è stato il professor Giordano, l’ultimo suo primario è stato il dottor Nerli. Nei sui 40 anni di attività ha formato tanti allievi tecnici, molti dei quali andati a loro volta in pensione e – sotto la guida dei vari primari che si sono susseguiti – ha contribuito in maniera decisiva alla costruzione della radiologia di Lucca.

Un ricordo commosso, quindi, da parte dei colleghi che hanno conosciuto Carla e hanno apprezzato la sua disponibilità e il suo costante impegno in sanità.

Alla famiglia, a Fabrizia e a Luigi le condoglianze da parte della direzione aziendale e della direzione del presidio ospedaliero, oltre che di tutti gli ex colleghi cui si aggiunge anche la redazione di Lucca in Diretta.

Le esequie si svolgeranno domani (29 marzo) alle 15 nella chiesa di Sant’Anna.