In moto contro un’auto, grave centauro

E’ in gravi condizioni un centauro di circa 40 anni, rimasto coinvolto in sella ad una moto contro un’auto. L’incidente è avvenuto poco prima delle 18 di oggi (3 aprile) sulla via Sarzanese, a Massarosa.

Stando ad una prima ricostruzione, lo scontro sarebbe avvenuto, per cause ancora in corso di accertamento, nei pressi del bar Argentona. L’impatto è stato violento e il motociclista è stato sbalzato violentemente a terra.

Il 118 ha inviato sul posto le ambulanza e fatto levare in volo l’elisoccorso Pegaso. I sanitari hanno prestato le prime cure, facendo trasferire il ferito a Cisanello per traumi agli arti, con l’eliambulanza. E’ stato quindi affidato alle cure del pronto soccorso, dove è entrato in codice rosso.