Si scontra in bici contro un’auto, portato a Cisanello con l’elisoccorso

E’ in gravi condizioni un giovane uomo di circa 32 anni che si è scontrato in bicicletta contro un’auto in via di Ronco a Pontetetto.

L’incidente è avvenuto oggi pomeriggio (27 aprile) attorno alle 17,40 per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte della polizia municipale intervenuta sul posto per i rilievi. Le condizioni del giovane sono apparse subito gravi e la centrale operativa del 118 ha fatto levare in volo l’elisoccorso Pegaso, che è atterrato nelle vicinanze.

Il 32enne, straniero, è stato condotto con codice giallo a Cisanello per un trauma cranico.