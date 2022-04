Mascherine anti Covid Ffp2: l’obbligo slitta fino al 15 giugno

Mascherine anti Covid Ffp2 obbligatorie fino al prossimo 15 giugno. Il decreto riaperture è stato emendato, ora si attende l’ordinanza

L’obbligo riguarda i mezzi di trasporto pubblico locale e a lunga percorrenza quindi treni, aerei, ma anche metropolitane, tram e bus, per andare al cinema, al teatro, e palasport. Una proroga, questa, che vale anche per i visitatori di ospedali, Rsa e strutture sanitarie.

La mascherina resta obbligatoria anche a scuola per gli studenti dai 6 anni in su. Saranno invece “raccomandate” in tutte le altre situazioni con rischio di contagio.