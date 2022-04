Auto si ribalta dopo la carambola in A11

Un’auto che finisce ribaltata dopo la carambola in autostrada. E’ successo questa sera (29 aprile) poco dopo le 22 in A11, nella corsia in direzione di Firenze, tra i caselli di Capannori e Altopascio.

Sul posto, dopo aver ricevuto la richiesta di intervento, sono intervenute due ambulanze che, insieme ai vigili del fuoco, hanno estratto i feriti dall’auto. Nessuno di loro fortunatamente ha riportato gravi conseguenze.