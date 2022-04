Un altro raid a colpi di vernice sulle Mura. Ancora una volta nella zona di Porta S. Pietro. Stavolta i vandali hanno preso di mira la casermetta sulle Mura, imbrattando un muro esterno con una scritta.

Una sgradita sorpresa, che non è passata inosservata. Ignoti, hanno infatti lasciato il loro segno sul lato ovest del castello di porta san Pietro con una scritta fatta con vernice spray bianca, che a prima vista pare non abbia un particolare significato.

Foto 2 di 2



Nel messaggio dei writers si legge: “free adil”, nella prima riga, poi “on! tn detail” e quella che è probabilmente la firma o il nome della persona a cui è riferito il messaggio, “simo”. Scritta in codice, inglesismo o un semplice messaggio per un amico? Non ci è dato sapere, certo però, la zona di porta san Pietro, in questi ultimi tempi è stata più volte oggetto di atti di vandalismo e anche altre zone dello stesso edificio hanno subito la triste sorte.