Vigili del fuoco, va in pensione dopo 37 anni di servizio il caporeparto Stefano Pierini

E’ una delle colonne portanti dei vigili del fuoco di Lucca, la cui grande famiglia lascerà dal prossimo 1 maggio. Va in pensione il capo reparto Stefano Pierini ma sicuramente non andrà in quiescenza il suo legame con i vigili del fuoco lucchesi e lo spirito di servizio e la competenza che hanno caratterizzato i lunghi anni di lavoro per la comunità.

Alla caserma di via Barbantini nei giorni scorsi c’è stata occasione per un saluto ai colleghi e amici di una vita. E’ davvero lunga la carriera di Pierini. Assunto nel corpo nazionale dei vigili del fuoco nel 1985, è stato promosso alla qualifica di capo squadra dal 1 gennaio 2002 divenendo poi capo reparto all’inizio del 2007.

Nel mese di aprile 2021 la carriera di Pierini è stata coronata da una nuova mansione: ha assunto l’incarico di capo turno provinciale del turno A. Da sempre si è distinto per la sua umanità, umiltà e disponibilità nei confronti di tutti i colleghi anche più giovani, trasmettendo loro tutta la passione per il corpo nazionale dei vigili del fuoco.

“Numerose emergenze locali e nazionali – spiegano dai vigili del fuoco – lo hanno visto partecipe nelle operazioni di soccorso alla popolazione, ottenendo il riconoscimento formale da parte del dipartimento della Protezione civile e del capo del corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ha preso parte attivamente ai tragici eventi che hanno interessato il Paese quali il soccorso alle popolazione terremotate umbro-marchigiane nel 1997, dell’Abruzzo nel 2009, dell’Emilia Romagna nel 2012 e dell’Italia Centrale nel 2016. Persona di grande valore professionale, ha mantenuto durante la lunga carriera impegno e passione per il proprio lavoro vissuto come missione prodigandosi nel trasmettere, oltre che ai colleghi, anche alle nuove generazioni il senso di appartenenza al corpo nazionale dei vigili del fuoco. Protagonista attivo nella vita di comunità è stato partecipe e promotore di numerose iniziative esterne volte a divulgare la cultura della prevenzione e della sicurezza e, contestualmente, a promuovere l’immagine del corpo nazionale dei vigili del fuoco e del comando di Lucca”.

Durante i 37 anni di attività, nello specifico, ha partecipato a numerose emergenze locali e nazionali. Da elencare tra le altre, il soccorso alle popolazione terremotate umbro-marchigiane nel 1997, dell’Abruzzo nel 2009, dell’Emilia Romagna nel 2012 e dell’Italia Centrale nel 2016 oltre che all’evento disastroso alla stazione di Viareggio del 2009.

Non si può non menzionare il suo operato come rappresentante sindacale dei lavoratori. Fin dagli inizi della carriera lavorativa è stato tesserato e delegato della Federazione nazionale sicurezza Cisl riportando una partecipazione attiva vibrante e tenace fino alle ultime riunioni sindacali del comando, mettendosi disinteressatamente a servizio e tutela dei colleghi.

“Sempre pronto ad ascoltare e a dare consigli a chiunque lo avvicinasse – hanno fatto sapere alcuni colleghi -, è e rimarrà un grande esempio per molti, apprezzato anche per i suoi interessi in attività esterne al soccorso, ma sempre volte a dare lustro e immagine al corpo nazionale dei vigili del fuoco come per il gruppo sportivo e le varie manifestazioni rivolte ai bambini come Pompieropoli o la Befana dei vigili del fuoco”.