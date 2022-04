Accampamento abusivo, il sindaco di Viareggio ordina lo sgombero: via le roulotte e un rimorchio

Accampamento abusivo in via Petri: al via lo sgombero. Il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro ha firmato l’ordinanza

Dal sopralluogo effettuato l’Asl ha certificato precarie condizioni igieniche e inadeguatezza dei luoghi

Dovranno essere rimosse le tre roulotte che da mesi stazionano in via Petri, insieme ad un rimorchio.

Sul posto nei giorni scorsi, anche la Asl che in un sopralluogo congiunto con la polizia municipale ha certificato lo stato di degrado dei luoghi in precarie condizioni igieniche, destinato a peggiorare qualora si prolungasse l’occupazione. Gli agenti della Municipale invece hanno identificato gli occupanti, tre viareggini rispettivamente di 48, 55 e 45 anni, due dei quali residenti in via dei Vageri, uno in via Indipendenza.

“L’area comunale – si legge nell’atto – nel parcheggio dell’impianto sportivo situato a Viareggio, in via Petri fronte civici 11/A e 11/B è attualmente arbitrariamente occupata da tre caravan e un rimorchio; tale permanenza di persone e roulottes permane sul territorio comunale da alcuni mesi; tale area non è attrezzata per la sosta prolungata dei veicoli e l’accampamento di persone; la sosta di tali veicoli costituisce pregiudizio per l’igiene e la salute pubblica, in quanto mancanti di idonee strutture per lo smaltimento dei rifiuti e per l’approvvigionamento dell’acqua potabile. Dato atto delle numerose segnalazioni pervenute a questa Amministrazione comunale da parte di cittadini e residenti e considerato che sono state attivate le procedure per l’assistenza e lo spostamento in altra sede degli occupanti, viste le caratteristiche strutturali del luogo, non idoneo a svolgere la funzione di struttura ricettiva e le esigenze di igiene e sicurezza dell’intera zona circostante, si ordina la rimozione entro 5 giorni dalla data di notifica dell’atto”.

Nel caso di mancata ottemperanza, si procederà alla rimozione coatta: le cose contenute nei caravan saranno restituite previo pagamento delle spese di rimozione e custodia.