Perde il controllo della moto in galleria, muore un 18enne. Gravissima la passeggera di 14 anni

Un altro incidente mortale sulle strade della Toscana.

Nella galleria del Vestito, tra Massa e Arni, al confine fra le province di Massa e di Lucca, a perdere la vita è stato un ragazzo di 18 anni. Il giovanissimo era alla guida di una moto e come passeggera c’era una giovanissima di 14 anni. Ha perso il controllo del mezzo, per cause tutte da chiarire (sul posto è intervenuta la polizia) e si è schiantato.

Per lui non c’è stato niente da fare. La ragazza, al momento dei soccorsi portati da automedica di Massa, ambulanze della Croce rossa e della Croce bianca di Massa, è apparsa subito in gravissime condizioni ed è stata presa in carico dall’elicottero Pegaso 3 per portarla nella struttura più adatta per intervenire d’urgenza.

La dinamica, come detto, è tutta da chiarire: dalle prime ricostruzioni sembra che, sulla strada, ci fossero 2 o 3 moto insieme. Quella del 18enne è forse scivolata via in galleria, con un esito purtroppo tragico.