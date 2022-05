Malore in discoteca, grave un ragazzo di 20 anni

Ha accusato un improvviso malore e ha perso i sensi, in arresto cardiaco, ma il personale del 118 è riuscito a rianimarlo e a portarlo d’urgenza in ospedale.

Sono stati momenti di paura stanotte (1 maggio) attorno alle 3,25 alla Capannina di Franceschi a Forte dei Marmi per il malore di un ragazzo di 20 anni. I mezzi 118 lo hanno portato in un primo momento al Versilia per accertamenti e poi, visto il malore importante che aveva causato l’arresto cardiaco, lo hanno trasferito all’ospedale di Livorno.