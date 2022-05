Lutto a Lucca per la morte dello storico parrucchiere Luciano Lazzareschi

Un altro pezzo di storia del commercio cittadino se ne va. E’ lutto a Lucca per la scomparsa di Luciano Lazzareschi, noto parrucchiere del centro storico che aveva l’attività in via Mordini.

Il presidente Rodolfo Pasquini e la direttrice Sara Giovannini, a nome dell’intera struttura di Confcommercio Imprese per l’Italia – Province di Lucca e Massa Carrara, invia le sue più sentite condoglianze al collega di una vita Ernesto e alla figlia Dania oltre naturalmente alla famiglia di Luciano, stringendosi a tutti loro in un abbraccio ideale.