Scontro in bici contro un’auto, è grave

E’ in gravi condizioni un ciclista che è stato urtato da un’auto questa sera (2 maggio) poco prima delle 20 a Torre del Lago.

L’incidente è accaduto, per cause in corso di accertamento, in via Vespucci. Stando ad una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato sbalzato giù dalla sella della bicicletta riportando un trauma addominale.

L’ambulanza della Misericordia di Torre del Lago l’ha condotto con codice rosso all’ospedale Versilia.