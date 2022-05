Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi (2 maggio) in via per Sant’Alessio, poco dopo l’incrocio con via Piana.

Un autoarticolato si è ribaltato finendo fuori strada. Un incidente la cui dinamica è da accertare ma fortunatamente senza gravi conseguenze per il camionista. Non ci sarebbero stati altri veicoli coinvolti.

Il mezzo pesante, tuttavia, è finito rovesciato su un lato nel campo al di sotto della strada ed è stato necessario l’intervento di un mezzo speciale per cercare di recuperarlo.