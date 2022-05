Scossa di magnitudo 3.7 in provincia di Firenze: paura e gente in strada

Un terremoto di magnitudo 3.7 con epicentro nei pressi di Impruneta, è stato avvertito in tutta la provincia di Firenze e in quelle limitrofe. La terra è tornata a tremare, alle 17,50 di oggi (3 maggio) in Toscana.

Subito si è mossa la protezione civile della Regione Toscana per verificare eventuali danni a strutture e edifici. In molti hanno chiamato le forze dell’ordine e i vigili del fuoco.

Molta paura, per la scossa tellurica, avvertita anche in tutta la città Firenze. Tanta gente è scesa in strada, è stato anche sospeso il consiglio regionale della Toscana. Era presente anche il consigliere regionale Mario Puppa, che è uscito in strada: “Sembra incredibile fuggire in strada dal palazzo del Consiglio regionale per una scossa di terremoto.

In Garfagnana ho ballato” tante volte per le bizze della natura. Tremare di paura nel centro di Firenze non l’avrei mai immaginato. Comunque tutto sotto controllo”

Una sequenza sismica, la sesta scossa (la più forte) di magnitudo 3.7 è avvenuta nella zona dell’Impruneta alle 17,50 ora italiana ad una profondità di 10 chilometri.

Il terremoto è stato localizzato dalla sala sismica Ingv di Roma.