La pattuglia dei motociclisti della polizia municipale di Lucca ha eseguito controlli a un autoarticolato che trasportava una macchina operatrice sul rimorchio, accertando il superamento dei limiti di larghezza consentiti. L’eccezionalità era indicata e la scorta tecnica era presente, ma l’autista non possedeva altre necessarie autorizzazioni.

Per questa mancanza sono state elevate 3 sanzioni da circa 800 euro: al conducente, al committente del trasporto e all’impresa proprietaria del mezzo. Oltre al ritiro della patente del conducente e alla sospensione dalla circolazione per minimo 15 giorni.

Il mezzo non potrà ripartire fino all’ottenimento dell’auto