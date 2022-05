Trova un ordigno bellico in soffitta durante la ristrutturazione: intervengono gli artificieri

Era rimasto in soffitta per decenni per poi spuntare fuori durante i lavori di ristrutturazione. Un ordigno bellico è stato trovato in un appartamento di Seravezza, dove nei giorni scorsi sono arrivati i militari della stazione carabinieri di Querceta, allertati dal privato cittadino.

Intervenuti sul posto, i militari hanno constatato la presenza dell’ordigno e attivato il protocollo di sicurezza previsto. La prefettura ha quindi richiesto l’intervento del personale qualificato dell’esercito. Questa mattina (3 maggio) sono arrivati sul posto gli artificieri provenienti dal secondo reggimento Genio Pontieri di Piacenza che hanno riconosciuto il residuato bellico: una bomba da fucile M9 americana. L’ordigno in pessimo stato di conservazione, è stato messo in sicurezza e trasportato in una cava vicina dove è stato fatto brillare.

Alle attività era presente il personale sanitario della Cri. Per gli specialisti piacentini si è trattato del 16esimo intervento effettuato nella provincia di Lucca dall’inizio dell’anno.