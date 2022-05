Forte dei Marmi, sequestro di prodotti contraffatti dalla municipale al mercato

Questa mattina (4 maggio), giorno di mercato a Forte dei Marmi, la polizia municipale ha effettuato non solo controlli sulla viabilità e le soste irregolari, ma ha particolarmente messo sotto la lente l’area di piazza Marconi.

Qui hanno notato alcune persone in possesso di prodotti sospetti. Gli uomini alla vista degli agenti sono fuggiti abbandonando la merce. Gli agenti sono riusciti a recuperale il materiale evitando inseguimenti che avrebbero sicuramente messo in pericolo le tante persone che oggi erano al mercato. La polizia municipale ha sequestrato il materiale tra cui capi presumibilmente contraffatti, griffati tipo Gucci, Chanel, Dior eccetera di pregevole fattura per un totale di circa 30 pezzi.

L’operazione si inserisce in un quadro di attività di controllo effettuate sistematicamente dalla polizia municipale ed intensificate con l’avvicinarsi della stagione turistica, volte alla prevenzione e alla lotta alla contraffazione.