Mascherine, l’obbligo di indossarle a lavoro resta fino a giugno

Oggi (4 aprile), ritenendo la situazione pandemica ancora in una fase da mantenere sotto controllo, il governo – d’intesa con le parti sociali, Conflavoro Pmi compresa – ha stabilito la necessità di continuare ad applicare il protocollo per le misure di contrasto al Covid sui luoghi di lavoro.

Significa, nella sostanza, che i lavoratori dovranno continuare a indossare la mascherina sul luogo di lavoro almeno fino a giugno. Entro quel mese, poi, Governo e parti sociali si confronteranno nuovamente per confermare, o modificare, tali disposizioni. Conflavoro Pmi, in ogni caso, ha chiesto di prevedere regole più chiare per le imprese, anche al fine di evitare sanzioni dagli organi di controllo.

Il protocollo per le misure di contrasto al Covid sui luoghi di lavoro, insomma, resta confermato quantomeno fino a giugno, come stabilito stamani nel confronto tra governo, sindacati e le principali associazioni di categoria. Per Conflavoro Pmi ha partecipato il responsabile delle relazioni istituzionali, Raffaele Galasso, chiedendo la proroga ma anche chiarimenti maggiori circa la natura applicativa del protocollo, alla luce del mutato quadro normativo.

Per Conflavoro Pmi, infatti, servono regole cristalline per le imprese, soprattutto per quanto riguarda i controlli onde evitare di incorrere in sanzioni e altrettanto necessario è mantenere gli strumenti che negli ultimi due anni hanno funzionato e semplificato, come la formazione a distanza.

“È doveroso allentare gradualmente le misure di contenimento – spiega il presidente di Conflavoro Pmi, Roberto Capobianco – perché è vero che sta arrivando la stagione migliore e i contagi diminuiranno sempre più, ma non è ancora il momento del ‘liberi tutti’. In particolare, certi luoghi di lavoro siamo fermamente convinti che abbiano, oggi come due anni fa, necessità di attenzione particolare”.

“Ci riferiamo ai supermercati, ai negozi, a tutti quegli uffici e attività dove transitano quotidianamente decine o centinaia di persone. Queste ultime restano nei locali forse pochi minuti e in tal senso si spiega la possibilità di non indossare la mascherina, pur se raccomandata. I lavoratori, però, vi trascorrono gran parte della giornata e non possono, non può nessuno di noi, abbassare la guarda proprio ora. È importante – conclude Roberto Capobianco – che restino valide tutte le raccomandazioni igienico-sanitarie, Dpi compresi, specie in determinati ambiti. Serve ancora un approccio prudenziale. A giugno ci rivedremo con il governo e ci auguriamo che, per allora, la situazione in Italia lasci spazio a una ulteriore, significativa riduzione delle misure di contrasto”.