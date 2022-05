Si ribalta con l’auto dopo aver urtato auto in sosta in via Baccelli

Incidente ‘spettacolare’ all’ora di pranzo di oggi (5 maggio) in via Baccelli a San Marco, dove c’è la scuola primaria.

Una donna, che era alla guida di una Kia Sportage, pare a seguito di un malore, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro un’auto parcheggiata per poi ribaltarsi sul fianco. Oltre all’ambulanza, intervenuta sul posto per il soccorso sanitario, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, per liberare la donna dall’abitacolo in sicurezza e la polizia municipale per i rilievi e la viabilità.

Fortunatamente la donna, poi trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Luca, non ha avuto gravi conseguenze dall’incidente.