Multe per violazioni ambientali non pagate, in arrivo cartelle per 209mila euro

Se i numeri, da soli, potessero parlare certo descriverebbero un quadro poco lusinghiero sul rispetto dell’ambiente e delle relative normative Lucchesia. Sì, perché a guardare l’elenco delle sanzioni non pagate e, su richiesta dell’Agenzia delle Entrate, iscritte a ruolo e “girate” alla Provincia di Lucca che si dovrà occupare della riscossione coattiva, colpisce non soltanto il numero delle sanzioni sin qui “evase”, ma la loro entità.

Tra le multe elevate per violazioni amministrative in materia ambientale, iscritte a ruolo tra l’anno in corso e il 2021, infatti, ci sono importi considerevoli. In totale, il capitolo sanzioni non pagate ammonta a ben 209.789 euro.

Una cifra certo non trascurabile e che, comunque, è parziale. Le iscrizioni a ruolo, infatti, sono state proposte dalle verifiche dell’Agenzia delle Entrate, cui gli importi risultano non pagati. E ora partiranno le cartelle per recuperare le cifre, chiaramente maggiorate dalle more del caso.

Le sanzioni iscritte a ruolo sono ricapitolate in tre differenti determine degli uffici provinciali, con le quali si dà il via alla procedura di riscossione coattiva.