Scontro fra due auto in via delle Ville: cinque feriti al San Luca

Incidente fra due auto nel pomeriggio di oggi (8 maggio), un quarto d’ora prima delle 18, in via delle Ville a San Pietro a Vico, all’altezza della concessionaria della Ford. Per cause e per una dinamica al vaglio della polizia municipale si sono scontrate frontalmente due auto con un totale di cinque persone a bordo.

Sul posto sono arrivate cinque ambulanze (fra queste quelle della Misericordia di Marlia e della Misericordia di Lucca) per soccorrere un totale di cinque persone. Per estrarre le persone dai veicoli incidentati è stato necessario anche l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco.

I cinque feriti sono stati tutti portati all’ospedale San Luca di Lucca: due in codice giallo e tre in codice verde.

Quasi in contemporanea con l’incidente di San Pietro a Vico se ne è verificato un altro all’uscita autostradale di Lucca Ovest: anche in questo caso si sono scontrate due vetture con quattro persone a bordo. Due di questi sono stati trasportati in codice giallo e gli altri due in codice verde all’ospedale Versilia, in quanto il San Luca era appena stato preallertato per i cinque feriti dell’altro sinistro.