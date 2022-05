Cade dalla finestra al secondo piano, è gravissimo

E’ in gravi condizioni un uomo di 52 anni, caduto dalla finestra al secondo piano di una abitazione a Fornaci di Barga.

Un episodio dai contorni ancora da chiarire avvenuto questa mattina (9 maggio). L’allarme è stato dato attorno alle 9,40 da alcuni vicini di casa che hanno subito chiesto l’intervento del 118.

La centrale operativa ha inviato sul posto ambulanza e automedica ma le condizioni del 52enne sono apparse subito gravissime. Per questo è stato fatto intervenire l’elisoccorso Pegaso per il trasporto in codice rosso all’ospedale Cisanello di Pisa.

Sul posto, per gli accertamenti del caso, sono sopraggiunti anche i carabinieri.