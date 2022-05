Lo scorso weekend le ginnaste della Ginnastica Ritmica Lucca hanno preso parte alla seconda prova del campionato d’insieme Silver Fgi, al primo incontro provinciale amichevole Libertas Gr a Viareggio e alla prova interregionale Aics a Santa Maria a Monte. Numerosi sono stati i podi e le medaglie conquistate dalle ginnaste lucchesi.

A Viareggio non sono mancate le soddisfazioni, al campionato d’insieme silver 3 ori per le squadre della Ritmica Lucca. Primo posto per la coppia cerchi formata da Dalila Giusti e Clara Ciardetti nelle allieve LB1, primo posto per l’altra coppia cerchi formata da Corinna Belmonte e Martina Franciosini nella categoria open LB1. Oro per la squadra palle LC open formata da Gemma Bertolani, Sabrina Ionescu, Beatrice Pacini e Ambra Paladini.

A concludere la giornata di gare sono state Mia Gigliucci, Emma Torselli, Sophie Schwander, Elisa Macchia, Guerra Giulia, Vittoria Ramacciotti, Emma Massaglia che per la prima volta sono scese in pedana partecipando all’incontro amichevole Libertas.

Esordio anche per il gruppo di avviamento alla ginnastica ritmica formato da Martina Cervelli, Edy Der Carlo, Greta Marcheschi, Viola Bertolucci, Camilla Pieri, Costanza Vannucci, Virginia Tenucci, Bianca Panozzo, Monica Giulia Tripaldi, Giulia Finizola che hanno ben figurato alla loro prima esperienza in una competizione.

A Santa Maria a Monte la gara Aics si è svolta su due giorni. Sabato (7 maggio) è iniziato col primo posto per Sofia Moretti nella categoria Lb1 a fune e cerchio. Secondo posto per Martina Cicerchia al corpo libero e oro per Vera Menghini alla palla nella categoria A1 LC. Nella categoria silver Ld primo posto per Sofia Marcelli al corpo libero e secondo posto alla fune nelle allieve A1, secondo posto per Veronika Halenko al corpo libero e primo posto al cerchio nelle allieve A2, primo posto alle clavette e alla fune per Giulia Susulete nelle J1, Tina Sassetti seconda classificata alla palla e alle clavette nelle S2.

Per la categoria Gold secondo posto per Vittoria Martinelli nelle J1, che si è cimentata al cerchio e alla palla. Nelle senior terzo posto per Vanessa Viotto, con clavette e nastro, seguita dalla compagna Nicole Scoma, che ha portato in gara cerchio e clavette.

Domenica 8 la giornata è iniziata a S. Maria a Monte con l’esordio delle piccole Alice Solari e Daria Sustova che alla prima gara hanno raggiunto ottimi risultati: Alice terza al corpo libero e seconda alla palla, Daria terza alla palla. Entrambe hanno gareggiato nella categoria La1 A1, dove Melissa Presa ha conquistato l’oro alla palla e l’argento al corpo libero.

Zoe Cesaretti ha strappato un argento al corpo libero nella categoria La1 A2.

Doppio oro per Chiara Giulianelli al corpo libero e alla palla nelle senior1 La1.

Buone prestazioni anche per Tiara Ricci e Ginevra Porta rispettivamente nella categoria La2 A1 e A2. Tiara è salita sul gradino più alto del podio sia al cerchio che alle clavette, Ginevra bronzo al cerchio e argento alle clavette.