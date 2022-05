Picchia una donna e rapina un anziano intervenuto in sua difesa

Prima ha picchiato una donna, e dopo ha rapinato un uomo che era intervenuto a sua difesa. I carabinieri del Radiomobile di Viareggio lo hanno arrestato.

I fatti sono avvenuti la notte scorsa in Darsena, in via Salvatori, vicino alla pineta di Levante, alle spalle del Palasport.

L’uomo si è scagliato contro una donna, 43enne, senza fissa dimora, che era in compagnia di un conoscente, colpendola con calci e pugni, parrebbe nel vano tentativo di farsi ridare una somma di alcune centinaia di euro. Poi ha raccolto un pezzo di vetro e lo ha rivolto ai due minacciandoli.

In soccorso della donna, è intervenuto un uomo di 76 anni che vive in un camper nel parcheggio poco distante dal fatto che, però, è stato avvicinato dall’aggressore che gli ha danneggiato un finestrino del mezzo con un pugno e poi, dietro minaccia del vetro impugnato, lo ha costretto a consegnargli il portafogli contenente 50 euro.

In tale frangente, il conoscente in compagnia della donna è riuscito a trattenere l’aggressore mentre giungevano i Carabinieri.

A questo punto, ricostruiti I fatti, I militari dell’Arma hanno condotto in caserma l’aggressore che è stato portato in carcere a Massa.