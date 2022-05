Questa mattina (10 maggio) in questura di Lucca, è stato sottoscritto il protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici sui sistemi informativi “sensibili” tra la polizia postale e delle comunicazioni per la Toscana e Confindustria Toscana Nord.

Questa mattina, alla presenza del questore Dario Sallustio, è stato sottoscritto il protocollo tra il dirigente del compartimento polizia postale e delle comunicazioni per la Toscana, Alessandra Belardini, e il dottor Daniele Matteini, presidente di Confindustria Toscana Nord.

Il protocollo ha l’obiettivo di condividere e analizzare informazioni in grado di prevenire e contrastare attacchi o danneggiamenti alle infrastrutture informatiche delle imprese associate.

Grazie all’intesa avviata, la polizia postale e delle comunicazioni per la Toscana e Confindustria Toscana Nord collaboreranno non solo nello scambio di informazioni, ma anche fornendo reciproche e tempestive segnalazioni allo scopo di affrontare situazioni di emergenza che possano creare minacce, vulnerabilità o incidenti in grado di danneggiare la regolarità dei servizi di telecomunicazione, o ancora organizzando momenti di formazione con l’obiettivo di migliorare gli strumenti di lotta ai crimini informatici.

“Il cyberspazio è un territorio pieno di opportunità, ma non scevro da insidie – ha evidenziato il questore di Lucca – Le forme di collaborazione tra pubblico e privato rappresentano fondamentali strumenti per la creazione di un sistema di security efficace, in grado di favorire anche reciproci scambi di informazioni e, di conseguenza, un continuo aggiornamento e implementazione dei livelli di sicurezza”.

“Sempre più spesso società importanti cadono nella la rete dei cybercriminali – ha affermato la dottoressa Belardini – e risulta difficile intervenire per tempo senza la necessaria e repentina diffusione di best practices che consentano, nell’ottica di valorizzazione del partenariato pubblico e privato, di porre la massima attenzione alla sicurezza informatica e alle difese digitali in continua espansione. Proprio per questo siglare accordi come quello odierno deve essere di esempio e di valorizzazione per una stretta collaborazione con la polizia delle comunicazioni”

“La cyber security è un argomento cui la nostra associazione presta da alcuni anni la massima attenzione – commenta il presidente di Confindustria Toscana Nord Daniele Matteini – Dopo iniziative formative e di sensibilizzazione, oggi il protocollo d’intesa con la polizia postale e delle comunicazioni per la Toscana rappresenta in questo ambito una nuova importante svolta per la stessa Confindustria Toscana Nord e per le aziende associate. Lo scambio di informazioni costituirà un elemento di tranquillità per il nostro sistema informatico interno, ma anche una straordinaria occasione di continuo aggiornamento per le imprese associate, con le quali potremo condividere le segnalazioni di interesse generale. Gli sviluppi che potranno derivare da questo protocollo consentiranno, ne sono certo, un salto di qualità nella cultura e nella pratica della cybersecurity nelle nostre aziende. Un sentito grazie quindi alla dirigente del compartimento polizia postale e delle comunicazioni per la Toscana, dottoressa Alessandra Belardini, e al questore della provincia di Lucca Dario Sallustio che ha favorito questa operazione”.