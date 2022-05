Attacco hacker a siti italiani: nel mirino dei pirati informatici anche l’Imt di Lucca

Siti istituzionali sotto attacco hacker, oggi (11 maggio) nel pomeriggio. Nel mirino il sito del ministero della difesa, del Senato e dell’Iss, Isituto superiore di sanità, oltre a siti di istituti bancari, dell’Aci.

In Toscana il sito della Scuola alti studi Imt di Lucca.

“L’attacco informatico che ha colpito diversi siti italiani, tra cui quello del Senato e della Difesa, ha raggiunto anche il sito della Scuola Imt Alti Studi di Lucca – affermano dall’università – rendendolo inaccessibile per circa un’ora e mezza. Dalle verifiche interne subito scattate emerge che si è trattato di un tipo di attacco classificato come Distributed denial of service (DDoS) in cui si rende impossibile l’apertura di un sito da parte di un utente inviando verso il sito stesso grandi quantità di richieste di accesso contemporaneamente. Dalle verifiche effettuate fino ad ora non sarebbero state compromesse le strutture interne”.

L’attacco sarebbe stato rivendicato da parte del collettivo filorusso Killnet, che sul canale Telegram ha diffuso un elenco dei siti che sarebbero stati violati con dicitura “attacco all’Italia”.

Indagini della polizia postale per risalire ai responsabili con gli esperti del Cnaipic, il Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche.

A marzo scorso, il 23, a finire nel mirino di un attacco furono le Ferrovie dello Stato.