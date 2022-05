Dà la solidarietà a Noi Tv, Mazzeo attaccato dai no vax su Facebook

Nuovo attacco social sul profilo Facebook del presidente del consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo.

All’indomani della solidarietà espressa per l’atto vandalico subito dall’emittente Noi Ttv di Lucca, un altro post ascrivibile a cosiddetti ‘no vax’ per condannare la ferma presa di posizione di tutta l’assemblea legislativa.

“Noi stiamo – afferma deciso Mazzeo – con chi si vaccina e chi vaccina”.

Il presidente si dice anche “abituato ai post deliranti e offensivi, succede da oltre un anno, però la loro violenza squadrista è sempre molto pericolosa. Perché quando attaccano una tv, un giornale o una voce della democrazia per zittirla, cercano di zittire la scienza e tutti noi, riportandoci ai periodi più bui dell’umanità.”

“Con i vaccini – continua Mazzeo – abbiamo evitato oltre 150mila morti solo in Italia, di questo sono orgoglioso e su quello che di utile hanno prodotto i no vax preferisco non commentare e riderci su”.