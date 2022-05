Scontro tra motociclisti, uno finisce in ospedale

Scontro tra due motociclisti a Gallicano. L’incidente, avvenuto attorno alle 15,30 di oggi (11 maggio) si è verificato in via Debbiali, per cause che sono in corso di accertamento.

Ad avere la peggio è stato uno dei due motociclisti che nella caduta a terra ha riportato una sospetta lesione ad una gamba. E’ stato trasferito per gli accertamenti del caso, con il codice giallo, all’ospedale di Castelnuovo di Garfagnana.