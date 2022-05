Turismo, Lucca è seconda solo all’Isola d’Elba: Forte dei Marmi la meta più cara

Anche per l’estate 2022 la Toscana non smette di essere una delle regioni italiane più attrattive per i vacanzieri di ogni parte del mondo. Holidu, uno dei motori di ricerca per case e appartamenti vacanza, ha realizzato l’indice dei prezzi delle vacanze in Toscana per la prossima estate indicando le località più ricercate oltre ai prezzi medi e alla disponibilità per ciascuna destinazione.

Nella classifica stilata dal motore di ricerca, Lucca è seconda solo all’Isola d’Elba come meta toscana più ambita dai turisti, seguite da Grosseto che chiude il podio della 40 località monitorate, con Follonica e Viareggio a completamento della top 5. Al sesto posto Firenze in tutto il suo splendore, che precede Castiglione della Pescaia, San Vincenzo e Forte dei Marmi, mentre Lido di Camaiore chiude la top 10.

Forte dei Marmi è invece la località più cara in fatto di case e appartamenti vacanze, con 403 euro in media a notte, precedendo di gran lunga tutte le altre a partire da Monte Argentario e Orbetello con circa 280 euro. A seguire Capalbio e San Vincenzo sopra il muro dei 250 euro. Tra le 40 località più amate, le più economiche risultano essere Roccastrada con 137 euro, Carrara con 132 euro, mentre chiude Montecatini Terme con ‘soli’ 127 euro in mediai a notte. Lucca si trova a circa metà classifica con 154 euro a notte.

Per dare un’idea ai potenziali turisti su quali sono le località dove gli alloggi tendono ad esaurirsi più velocemente Holidu ha notato che al momento ad avere la più alta disponibilità di alloggi prenotabili sul totale degli alloggi esistenti ci sono Scarlino, Campiglia Marittima, Porto Azzurro, Montepulciano e Firenze con un circa 50 per cento degli alloggi ancora disponibili. Non ancora esauriti ma con una disponibilità di circa un terzo troviamo Torre Argentario, San Gimignano e Rosignano. Sotto il 20 per cento e quindi vicini al tutto esaurito, invece, troviamo varie località tra cui Castiglioncello, Follonica e l’Isola del Giglio.

La Toscana è di fatto la regione con la minore disponibilità di alloggi ancora prenotabili in alta stagione con il 31 per cento. Seguono Sardegna e Marche con una disponibilità leggermente più alta (33%), fino a giungere al Veneto con 40 per cento e a Puglia, Calabria e Sicilia la cui disponibilità si aggira intorno al 50 per cento. La Toscana è al quarto posto insieme alla Campania in fatto di prezzi con 180 euro. La precedono il Trentino-Alto Adige con 230 euro, la Puglia con i suoi 200 euro medi a notte, e la Sardegna sul terzo gradino di questa sotto graduatoria con 197 euro. Prezzi medi a notte più bassi per le altre regioni italiane a partire dai 139 euro dell’Abruzzo, 132 euro del Piemonte e i ‘soli’ 129 euro del Molise.

La regione con maggiore variazione di prezzi in alta stagione rispetto alla bassa stagione è il Friuli-Venezia Giulia con il 67 per cento in più (da 93 euro a 155 euro), seguita dalla Puglia con il 65 per cento e dalla Sardegna con il 60 per cento. La Toscana si piazza a circa metà di questa speciale sotto graduatoria con una variabilità del 43 per cento (da 126 euro in bassa stagione a 180 euro in alta stagione). Seguono via via tutte le altre fino ad arrivare al Lazio, l’unica regione in cui il prezzo medio degli alloggi è sostanzialmente non influenzato dalla stagionalità. La classifica completa delle località più ricercate con i prezzi medi e la disponibilità degli alloggi per destinazione sono visualizzabili qui.

La metodologia

Nella graduatoria sono state indicate le 40 destinazioni della Toscana più cercate su Holidu in tutti i mercati in cui il portale è presente (dunque non solo gli utenti italiani) relativi a soggiorni tra il 1 giugno 2022 e il 30 settembre 2022. Per ciascuna di queste 40 destinazioni sono poi state indicate il numero degli alloggi ancora disponibili alla prenotazione, quanto rappresentano questi alloggi in termini percentuali rispetto alla totalità delle case vacanze esistenti in ciascuna destinazione, nonché i prezzi medi delle case vacanze. Per la definizione di alta e bassa stagione sono stati presi a riferimento rispettivamente i periodi dall’8 agosto 2022 al 12 agosto e dal 19 settembre 2022 al 26 settembre 2022. I dati sono stati estratti tra il 22 ed il 28 aprile 2022.