Cinghiali, Coldiretti lancia l’allarme dopo l’ennesimo incidente: “Ormai un sinistro ogni 48 ore”

“Un incidente ogni 48 ore”. A lanciare l’allarme è Coldiretti Lucca, dopo l’ennesimo scontro avvenuto intorno alle 6 del mattino sulla provinciale del Biagioni ad Altopascio che ha coinvolto una donna, trasferita in codice rosso all’ospedale, in seguito al violento impatto con un cinghiale che ha ribaltato la sua auto facendola sobbalzare fuori dall’abitacolo.

“È questa la frequenza con cui i cinghiali causano incidenti nel nostro paese rappresentando uno dei principali pericoli per la sicurezza stradale e per le persone – spiegano dalla Coldiretti -. La Toscana si trova al primo posto negli incidenti con investimenti di animali con 27 sinistri dove in nove casi su dieci si tratta di animali selvatici secondo Asaps. Negli ultimi dieci anni, sulla base dei dati Aci Istat, il numero di incidenti gravi con morti e feriti causati da animali è praticamente raddoppiato (+81%) sulle strade provinciali”.

“Con l’emergenza Covid che ha ridotto per mesi la presenza dell’uomo all’aperto la presenza dei cinghiali nelle città e nelle campagna è ulteriormente aumentata così come statisticamente a livello nazionale il numero degli incidenti causati da animali selvatici che sono cresciuti del 35% rispetto al 2020 – analizza Andrea Elmi, presidente Coldiretti Lucca –. Questo ennesimo sinistro dimostra che sono un elemento di grandissima pericolosità per gli automobilisti. Quelle dell’alba e del crepuscolo sono le ore più a rischio, con i branchi di cinghiali che si muovono razziando cibo nelle periferie urbane o distruggendo campi e colture, riuscendo a percorrere fino a 40 chilometri alla volta. Tra le strade a più alto rischio, mappate recentemente, ci sono la Lodovica, la Pesciatina, via Romana ed il viale dei Tigli che sono stati una o più volte teatro di incidenti. I cinghiali non sono soltanto più un problema degli agricoltori ma della comunità come dimostrano anche queste situazioni”.