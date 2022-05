Guida in stato di ebbrezza, ritirate 5 patenti in una settimana

Si è conclusa martedì (10 maggio) la campagna europea di sensibilizzazione sulla guida in stato di ebbrezza voluta da Roadpol-European Roads Policing Network e condotta dagli equipaggi della polizia stradale.

Tra le iniziative adottate, anche l’impiego degli agenti della Polstrada di Lucca, i quali, nella settimana dal 4 al 10 maggio, hanno controllato, sull’intera viabilità stradale e autostradale della provincia, ben 306 utenti e 265 veicoli, individuando 5 persone che guidavano in stato di ebbrezza. Per loro è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria, oltre al ritiro e alla sospensione della patente di guida, che sarà poi anche alleggerita di 10 punti.

L’iniziativa si colloca nell’ambito delle azioni di sensibilizzazione previste dal Piano d’Azione europeo 2021-2022 con l’obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza sulle strade e ridurre, in maniera sensibile, il numero degli incidenti stradali e che si pone, come punto di principio, quello di dimezzare il numero di decessi e diminuire il numero dei feriti gravi conseguenti a incidenti stradali, in Europa e nel mondo.