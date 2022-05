Macchine distruttee ma per fortuna nessun ferito grave per l’incidente che ieri sera (12 maggio) ha coinvolto due auto, una Mercedes e una Ford, che per cause al vaglio dei carabinieri si sono scontrate frontalmente in viale Europa angolo via dei Masini a Marlia.

Sul posto sono arrivati l’ambulanza della Misericordia di Marlia, che ha effettuato le prime valutazioni dei feriti, apparsi subito non gravissimi, un mezzo della Misericordia di Santa Gemma Galgani, quindi l’auto medica, due mezzi dei vigili del fuoco e i carabinieri.

Tre le persone coinvolte nell’incidente, due sulla Mercedes e una sulla Ford, trasportati in codice giallo all’ospedale San Luca di Lucca, .