Travolto in bici da un’auto a Massa Macinaia finisce in ospedale

Incidente stradale per fortuna senza grandi conseguenze nella serata di oggi (13 maggio) a Massa Macinaia fra via Giusti e via Sodini.

Un’auto, intorno alle 18,30, ha investito un uomo in bicicletta e sul posto sono state inviate dalla centrale unica del 118 un’ambulanza della Misericordia di Capannori e l’auto medica di Lucca.

Il paziente è rimasto sempre cosciente e sono stati riscontrati traumi al rachide e agli arti. Il medico ne ha poi deciso il trasporto all’ospedale San Luca in codice giallo. Sul posto, per i rilievi dell’incidente, la polizia municipale di Capannori.