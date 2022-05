Lutto a Lucca per la morte della professoressa Di Lauro

E’ morta dopo una lunga malattia all’età di 78 anni Gabriella Di Lauro. L’insegnante di scienze del Carrara ormai in pensione è scomparsa questa mattina (14 maggio) a Lucca, dove molti conservano il suo ricordo.

E’ stata fino all’ultimo circondata dall’affetto della famiglia e dalle amiche, soprattutto Olimpia e Antonella che non l’hanno mai lasciata nei momenti più duri.

È stata insegnante di scienze per tanti anni all’Itc Carrara ed era una docente molto attiva e propositiva. Volentieri accompagnava gli studenti in gita e li seguiva in attività anche al di fuori dell’orario scolastico.

Per volere della famiglia non sono previste esequie religiose.