Cade dalla mountain bike: in elisoccorso a Cisanello per il trauma cranico

Un altro incidente in montagna nella serata di oggi (14 maggio) ha chiesto l’intervento del Pegaso.

Non erano ancora le 18,30 quando la centrale unica del 118 è stata attivata da una chiamata di soccorso da località Le Piane, nella frazione di Levigliani del Comune di Stazzema. La causa era la caduta di un uomo di 40 anni che era in escursione in mountain bike e che per l’incidente si è procurato un forte trauma cranico.

È stato fatto sollevare l’elicottero Pegaso che ha portato l’uomo in codice rosso all’ospedale pisano di Cisanello.