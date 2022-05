Cadono in montagna, due escursionisti in ospedale con l’elisoccorso

E’ stata una giornata di incidenti in montagna. Poco dopo mezzogiorno di oggi (15 maggio) un escursionista che si trovava in cordata sul Monte Altissimo, nel territorio del comune di Stazzema, è scivolato ed è finito in una scarpata. A dare l’allarme sono stati compagni che hanno allertato il 118.

La centrale operativa ha inviato sul posto i soccorritori del Sast e l’elisoccorso. L’alpinista è stato recuperato e portato al Noa di Massa, fortunatamente non è in pericolo di vita.

Poco dopo, prima delle 13, un altro incidente è avvenuto lungo un sentiero che dal Matanna conduce al Monte Croce. Una donna è caduta e si è procurata la frattura di tibia e perone: è stata condotta al Versilia con l’elisoccorso.