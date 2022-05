Camion in fiamme nel piazzale di una ditta di Altopascio

I vigili del fuoco del comando di Pistoia, distaccamento di Montecatini Terme, sono intervenuti intorno alle 14,50 di oggi (14 maggio) in via Sandro Pertini ad Altopascio per l’incendio di un camion posteggiato nel piazzale interno di un’azienda locale di autotrasporti e stoccaggio di materiale di vario genere.

Foto 2 di 2



L’intervento della squadra dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme potessero coinvolgere l’intero capannone, che è stato interessato parzialmente nella parte esterna, e degli altri automezzi parcheggiati nelle vicinanze. Non si registrano, invece, danni a persone.

Le cause dell’incendio sono da accertare ma al momento si esclude che si tratti di un fatto doloso. Sul posto anche due pattuglie dei carabinieri.