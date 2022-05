Si scontra in motocicletta contro un’auto, grave un 19enne

E’ in condizioni serie ma fortunatamente non in pericolo di vita un giovane di 19 anni di Pescaglia che all’alba di stamani (15 maggio) si è scontrato, per cause da accertare, contro un’auto mentre viaggiava sulla via per Camaiore a Monte San Quirico.

Stando ad una prima e ancora sommaria ricostruzione, attorno alle 6,15 il giovane stava percorrendo in motocicletta la strada quando, all’altezza del negozio Papeschi, è avvenuto lo scontro contro un’auto. Nell’urto il 19enne è stato sbalzato violentemente a terra e ha riportato vari traumi, tra cui uno alla testa.

L’allarme è stato dato immediatamente. La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto l’ambulanza e l’automedica di Lucca. I sanitari hanno prestato i primi soccorsi al giovane, poi lo hanno trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Luca con il codice rosso.