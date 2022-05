Vandali e ladri in azione in centro storico: due nei guai per il furto a un distributore automatico

Un’altra serata “movimentata” in centro storico a Lucca, dove si sono verificati ancora furti e danneggiamenti.

Mentre il problema della malamovida è al centro di un confronto fra residenti, commercianti e amministrazione comunale, continuano i controlli serrati della polizia, che proprio ieri sera (14 maggio) ha denunciato due giovani, tra cui un minorenne per furto e danneggiamenti.

I fatti si sono svolti in via S. Girolamo, dopo giorni in cui si registravano episodi analoghi. La polizia è intervenuta sul posto dopo il danneggiamento del distributore automatico di bevande di via S. Girolamo, che, dopo essere stato sfondato, era stato ripulito.

I due autori secondo la polizia sono due giovani di 20 e di 16 anni, stranieri e senza fissa dimora. I due, colti praticamente con le mani nel sacco, hanno tentato di darsi alla fuga e per far perdere le loro tracce si sono divisi. Ma gli agenti sono riusciti a bloccarli: il primo è stato fermato nei pressi della stazione, l’altro al baluardo S. Colombano.

Entrambi sono stati poi riconosciuti dai video delle telecamere di sorveglianza e sono stati denunciati per furto aggravato in corso. Al 20enne poi sono stati trovati addosso tre grammi di droga, per i quali è stato segnalato come assuntore.