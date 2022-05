Villa Basilica, in fiamme il tetto di una cartiera

Le fiamme hanno avvolto il tetto del capannone della cartiera, provocando danni che ad una prima stima appaiono ingenti. Un vasto incendio è scoppiato nella tarda mattinata di oggi (15 maggio) in un’azienda nel comune di Villa Basilica.

Allo stabile, che si trova in via delle Cartiere, in località Pracando, sono intervenuti i vigili del fuoco. I pompieri sono partiti dalla caserma di Lucca con tre mezzi e hanno iniziato le operazioni di spegnimento del rogo, la cui origine è al vaglio.

Sul posto sono anche arrivati i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’accaduto.