“Signora, ha un conto aperto da saldare”: nuovo tentativo di truffa ai danni di un’anziana

Una chiamata, un presunto conto da saldare e una persona anziana all’altro capo del telefono. Sono questi gli elementi – che spesso ritornano – di un nuovo tentativo di truffa ai danni di una signora di 94 anni di Marlia.

Il fatto è accaduto questa mattina (16 maggio) quando ignoti hanno chiamato la donna e senza qualificarsi le hanno chiesto di saldare un presunto conto aperto in una bottega, offrendole la possibilità di recarsi direttamente a casa per ritirare i soldi. Per fortuna l’anziana signora nonostante l’età, ha capito che si trattava di una truffa, e prontamente ha chiesto alla voce all’altro capo del telefono di identificarsi, senza ottenere alcuna spiegazione se non rinnovati inviti a procedere con il pagamento. Insistenza che ha fatto arrabbiare la 94enne che dopo aver insistito nel fare domande si è vista riagganciare il telefono in faccia mandando fortunatamente all’aria il piano dei truffatori.