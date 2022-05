‘Striscia’, nuove accuse a Sistema Ambiente: “Capannone svuotato e sono apparsi gli estintori”

Stasera a Striscia la notizia continuano gli appuntamenti con al centro Sistema Ambiente, l’azienda responsabile dello smaltimento dei rifiuti di Lucca, accusata dalla trasmissione tv di Mediaset di scaricare e compattare rifiuti in un capannone in costruzione, ritenuto “privo di misure di sicurezza per i lavoratori e con rischi concreti di inquinamento ambientale”.

“I vertici di Sistema Ambiente – dicono da Striscia – dopo i servizi del tg satirico, hanno prima tentato di negare l’evidenza, sostenendo che tutto era in regola e che non vi era alcun pericolo per i lavoratori. Poi, contraddicendo loro stessi, hanno in fretta e furia svuotato il capannone, sospeso le lavorazioni, messo ai cancelli catene e cartelli di proprietà privata. Hanno spianato il terreno con una ruspa, poi fatta velocemente sparire, e sono addirittura comparsi degli estintori nuovi di zecca, nonostante la dirigente di Sistema Ambiente Caterina Susini sostenesse che “non sono richiesti presidi” e che di fatto bastavano gli estintori a bordo dei mezzi”.

“Forse hanno ripulito tutto in previsione dell’arrivo dei Carabinieri?”, si chiede Squaglia, che, dopo il terzo servizio di Striscia, ha registrato un nuovo sopralluogo delle forze dell’ordine per prelevare un campione di terreno – prosegue la nota della trasmissione tv – Molte famiglie della zona, infatti, si sono rivolte al tg satirico preoccupate che un eventuale inquinamento ambientale potesse aver contaminato i pozzi e di conseguenza l’acqua dei rubinetti che usano per mangiare e lavarsi”.