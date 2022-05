Era nascosto nell’erba e in ipotermia. Un piccolo cerbiatto è stato trovato così da un contadino che era impegnato nello sfalcio dell’erba con un frullino, in un campo di Gragnano.

Il piccolo di 2 o 3 giorni è stato poi prelevato da Anpana Lucca, che è stata contattata dall’abitante del posto. Il volontario Nicola Fantozzi, giunto sul posto, lo ha così recuperato e trasportato alla Clinica Veterinaria di Lucca per la stabilizzazione e per le prime cure. Il cerbiatto era in evidente stato di ipotermia e con una leggera ferita sul collo. Fortunatamente la notte è passata tranquilla e la temperatura si è regolarizzata. In mattinata, quindi, è stato prelevato dalle volontarie di Anpana Lucca Dontella Barsotti e Merima Halilovic e trasferito al Cruma di Livorno per il prosieguo delle cure e lo svezzamento. “Un grazie particolare – scrive Anpana – ai medici veterinari della Clinica Città di Lucca per le cure apportate al piccolino e per averlo accudito nella nottata”.