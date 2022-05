Coronavirus, continuano a calare contagi e ricoveri in provincia di Lucca

Calano contagi e ricoveri nell’ultima settimana sul territorio dell’Azienda Usl Toscana nord ovest. I nuovi casi positivi, dal 10 al 16 maggio sono stati 5.120, con 98 comuni coinvolti. Nei sette giorni precedenti i nuovi positivi erano stati 5.954 con 99 comuni coinvolti.

I nuovi positivi

Nel dettaglio nella Piana di Lucca nell’ultima settimana ci sono stati 650 nuovi casi positivi, 140 in età scolastica, e così ripartiti: Altopascio 45, Capannori 159, Lucca 359, Montecarlo 27, Pescaglia 29, Porcari 24, Villa Basilica 7. In Valle del Serchio negli ultimi sette giorni ci sono stati 214 positivi, 28 in età scolastica, così divisi: Bagni di Lucca 15, Barga 34, Borgo a Mozzano 15, Camporgiano 14, Castelnuovo Garfagnana 42, Castiglione di Garfagnana 14, Coreglia Antelminelli 11, Fosciandora 1, Gallicano 13, Minucciano 12, Molazzana 2, Piazza al Serchio 3, Pieve Fosciana 14, San Romano in Garfagnana 6, Sillano Giuncugnano 5, Vagli di Sotto 6, Villa Collemandina 7. Infine in Versilia i nuovi casi sono stati 551, 81 in età scolastica: Camaiore 106, Forte dei Marmi 30, Massarosa 80, Pietrasanta 73, Seravezza 46, Stazzema 8, Viareggio 208.

I ricoveri

A oggi (3 maggio) al San Luca ci sono 17 ricoverati (nessuno in terapia intensiva); all’ospedale Versilia 14 ricoverati (nessuno in terapia intensiva); all’ospedale di Barga 6 ricoverati. Negli ospedali dell’Azienda Usl Toscana nord ovest i ricoveri per Covid-19 al 17 maggio sono in totale 96 (il 10 maggio erano 120) di cui 2 in terapia intensiva (il 10 maggio erano 6).

I vaccini

Nella Piana di Lucca le vaccinazioni complessivamente effettuate (al 15 maggio) 138.606 prime dosi, 129.944 seconde dosi, 118.086 terze dosi e 1.277 quarte dosi. Nella settimana dal 9 al 15 maggio sono state somministrate 597 dosi, di cui 212 terze dosi 354 quarte dosi. In Valle del Serchio sono state effettuate 33.029 prime dosi, 30.580 seconde dosi, 32.091 terze dosi e 958 quarte dosi. Nella settimana dal 9 al 15 maggio 2022 sono state somministrate 372 dosi, di cui 34 terze dosi e 331 quarte dosi. Infine in Versilia sono in totale 125.007 le prime dosi, 115.681 le seconde dosi, 103.114 le terze dosi e 103.114 le quarte dosi. Nell’ultima settimana sono state somministrate 619 dosi, di cui 154 terze dosi e 430 quarte dosi.

L’andamento del virus e dei vaccini sul territorio aziendale

Oggi (17 maggio) si sono registrati 2 decessi di persone residenti sul territorio dell’azienda Usl Toscana nord ovest, entrambi nell’ambito territoriale della aona Alta Val di Cecina-Valdera. Ieri (16 maggio) si sono registrati 4 decessi: 1 nell’ambito territoriale della Zona Lunigiana, 1 nell’ambito territoriale della zona Valle del Serchio, 1 nell’ambito territoriale della zona Piana di Lucca, 1 nell’ambito territoriale della zona Livornese.

Nei sette giorni precedenti (dal 9 al 15 maggio) i decessi sono stati 30: 2 nell’ambito territoriale della zona Valle del Serchio; 2 nell’ambito territoriale della zona Piana di Lucca; 3 nell’ambito territoriale della zona Versilia.

Al 15 maggio le vaccinazioni effettuate sono 2.846.463, di cui 1.044.755 per prime dosi. Sono stati vaccinati 535.840 donne e 508.915 uomini.